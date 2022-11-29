شارك الحارس المغربي ياسين بونو، في تدريبات «أسود الأطلس» استعدادا لمواجهة منتخب كندا الخميس المقبل، في الجولة الثالثة.



وغاب بونو عن مباراة المغرب الماضية أمام بلجيكا بسبب شعوره بدوار انطلاق المباراة مباشرة.



وتدرب المنتخب المغربي من دون راحة امس استعدادا لمواجهة كندا، حيث خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام بلجيكا مرانا كاملا، فيما خاض اللاعبون الذين شاركوا تدريبات استشفائية.



وحضرت مجموعة من عائلات اللاعبين تدريبات المنتخب المغربي، للشد من ازر اللاعبين ورفع معنوياتهم، قبل المباراة الحاسمة ضد كندا والتي يسعى خلالها المنتخب نحو التأهل لدور الـ 16.



وقال بونو في تصريحات: «بعد استبعادي من اللقاء ذهبت للمستشفى، ولم أستطع مشاهدة المباراة، تابعت الدقائق الأخيرة فقط، وشاهدت الهدفين، وأنا سعيد جدا بذلك».



وأضاف: «تعرضت للإصابة أمام كرواتيا، وقمت بأقصى ما لدي لأكون جاهزا لمواجهة بلجيكا، ولكن قبل المباراة شعرت بدوار في رأسي، وقد أبلغت المدرب حتى أخذ قرار استبعادي وإشراك زميلي منير المحمدي».



واختتم حارس مرمى المغرب قائلا: «الروح القتالية موجودة، اللاعبون عازمون على القيام بإنجاز ما، هناك مباراة ثالثة سنحاول تقديم أفضل مستوى لننهي مرحلة المجموعات في الصدارة».