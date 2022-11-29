تنطلق اليوم كأس المشجعين التي تقام للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، وذلك على مدار 4 أيام وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل بنظام كرة القدم الخماسية، بين مشجعي الفرق المتنافسة الـ 32 فريقا من مشجعي الدول التي تتنافس منتخباتها في المونديال.



ويقام حفل الافتتاح اليوم في مهرجان «فيفا» للمشجعين بمنطقة الملعب، حيث يبدأ تسجيل الفرق والحضور في 12:00 ظهرا، على أن يبدأ حفل الافتتاح في الواحدة ظهرا، بحضور سفراء إرث قطر لإعلان افتتاح الفعالية، كما تمت دعوة الـ32 فريقا للمشاركة في حفل الافتتاح، على أن تقام أولى المباريات في 2:00 ظهرا، على أن تنتهي منافسات اليوم الأول في الرابعة عصرا.



وتتنافس الفرق المشاركة على غرار مراحل منافسات كأس العالم قطر 2022، بداية من دور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية، حيث يلعب في اليوم الأول قطر مع الإكوادور وإنجلترا مع إيران 2:00 ظهرا، والأرجنتين مع السعودية وفرنسا مع أستراليا 2:30 ظهرا، والسنغال مع هولندا والولايات المتحدة الأميركية مع ويلز في الساعة 3:00 عصرا، والمكسيك مع پولندا والدنمارك مع تونس في 3:30 عصرا.