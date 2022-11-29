أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية وسفير برنامج «إرث قطر» كافو عن إعجابه بالأجواء التي تشهدها بطولة كأس العالم في قطر، متوقعا تزايد الإثارة في المباريات المقبلة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.



وأشاد كافو بجهود قطر على مدى السنوات الماضية، والتي انعكست في تنظيم استثنائي للبطولة العالمية، في مهرجان يحتفي خلاله المشجعون من أنحاء العالم بشغفهم المشترك بكرة القدم. وقال «أشاهد عن قرب كافة تفاصيل البطولة، فقد حضرت مباريات في ستادات المونديال، وذهبت إلى مهرجان «فيفا» للمشجعين في حديقة البدع، وهي وجهة مثالية للجمهور خارج ستادات البطولة».



وأضاف: «لقد أتيحت لي الفرصة في النسخ السابقة من كأس العالم لحضور مهرجان الفيفا للمشجعين، لكن في قطر شهد المهرجان انطلاقة جديدة ومتميزة، فقد تفوقت قطر في كل شيء».



وتابع حامل لقب كأس العالم في نسختي 1994 و2002 «توجهت إلى موقع المهرجان مرات عديدة، وحضرت مباريات في المونديال رفقة جماهير من كل مكان، وأنصح مشجعي كرة القدم بالاستمتاع بما يقدمه المهرجان في أجواء استثنائية، وإطلالة مميزة على منطقة الأبراج بالخليج العربي».



وأوضح كافو «الأجواء هنا في أرض المونديال أكثر من رائعة، لقد تابعت التقدم الذي أحرزته قطر طوال سنوات، منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم، ومن المذهل أن أرى ثمار كل هذه الجهود تتحقق، وأشاهد المشجعين من كل مكان يتجمعون هنا للاحتفال معا بأيام المونديال، ولا شك عندي أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الحماس والإثارة والمفاجآت في مباريات البطولة التي تشهد حضورا جماهيريا هائلا».