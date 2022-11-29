لحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب إلى الدور ثمن النهائي بفوزها الصعب على سويسرا 1-0 أمس على ستاد «974» في الدوحة في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.



وانتظرت البرازيل، التي غاب عن صفوفها نجمها نيمار للإصابة، الشوط الثاني لحسم المباراة والعبور بهدف كاسيميرو (83)، ليتصدر «راقصو السامبا» المجموعة برصيد 6 نقاط.



واستهلت البرازيل مشوارها بفوزها على صربيا 2-0، فيما فازت سويسرا على الكاميرون 1-0.



وحافظت البرازيل على سجلها خاليا من الخسارة للمباراة السابعة عشرة تواليا في دور المجموعات، علما انه لم يسبق لأي منتخب أن تجاوز حاجز الـ 17 فوزا في الدور الأول.



وبغياب نيمار دفع المدرب تيتي بلاعب خط الوسط لوكاس باكيتا للعب في مركز أعلى، وزج بفريد أساسيا وإيدر ميليتاو بدلا من دانيلو.



في المقابل، لم يجر المدرب السويسري-التركي مراد ياكين سوى تبديل وحيد بإدخاله الشاب فابيان ريدر في الوسط بدلا من جيردان شاكيري المصاب في فخذه.



وانتظر البرازيليون حتى الدقيقة 27 لتهديد مرمى سويسرا بعد عرضية من رافينيا على الرواق الأيمن داخل المنطقة تابعها فينيسيوس جونيور المندفع من الخلف «على الطاير» بقدمه اليمنى صدها الحارس يان سومر. وسدد رافينيا كرة من خارج المنطقة على بعد 25 مترا وجدت سومر لها بالمرصاد (31).



وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول مع محاولة وحيدة لسويسرا، في أدنى حصيلة لـ «ناتي» في الشوط الاول لإحدى مباريات كأس العالم منذ مباراته الافتتاحية في مونديال جنوب أفريقيا 2010 أمام اسبانيا (محاولة وحيدة أيضا).



ومع بداية الشوط الثاني، دفع تيتي بزميل فينيسيوس جونيور في ريال مدريد الإسباني الشاب رودريغو (21 عاما) بدلا من باكيتا لتنشيط خط الهجوم، إلا أن سويسرا نشطت في منطقة جزاء البرازيل بداية مع تمريرة زاحفة من تشاكا داخل المنطقة تدخل تياغو سيلفا لإبعادها (53)، وكاد الحارس أليسون يرتكب خطأ أمام بريل إمبولو تفاداه سريعا (56)، في حين مرر فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى كرة عرضية بخارج قدمه أمام المرمى المشرع مرت أمام الجميع وصل إليها ريتشارليسون متأخرا (57).



واعتقد فينيسيوس جونيور أنه افتتح التسجيل لبلاده بعد كرة استعادها ريتشارليسون وصلت إلى كاسيميرو مررها إلى زميله السابق في ريال الذي توغل على الجهة اليسرى ودخل المنطقة وسدد بمواجهة سومر في الشباك، إلا أن الحكم عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف بسبب حالة تسلل على ريتشارليسون (65).



وأبى المنتخب البرازيلي الاستسلام وبعد لعبة جماعية رائعة مرر رودريغو الكرة وظهره إلى المرمى تابعها لاعب وسط مان يونايتد الانجليزي كاسيميرو تسديدة قوية بقدمه اليمنى على يسار الحارس هزت الشباك (83)، لتشتعل المدرجات فرحا.



وأهدرت البرازيل محاولات مضاعفة النتيجة أبرزها لرودريغو (90+4)، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل منتخب «السامبا» إلى ثمن النهائي.



وتلعب البرازيل أمام الكاميرون وصربيا أمام سويسرا في الجولة الثالثة الختامية.





من أجواء اللقاء

٭ برونو غيمارايش لاعب وسط البرازيل: «مباراة صعبة جدا. كانت نتيجة التعادل السلبي مناسبة لهم تماما.. الملعب لم يكن جيدا، واجهنا صعوبات في التحكم بالكرة، واللعب بلمسة واحدة كالمعتاد، كان الأمر أكثر صعوبة، لكن من الجيد أننا حسمنا التأهل، هذا هو الشيء الأهم. وعن غياب نيمار، إنه ليس كأي لاعب.. صحيح اننا افتقدناه».

٭ إيدر ميليتاو مدافع البرازيل: «أنا سعيد جدا بخوضي للمباراة أساسيا كظهير أيمن عوضا عن داني ألفيش، فلم أتوقع ذلك لكن المدرب اتخذ القرار، وأعتقد أن الجميع موجود للمساعدة. أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من مساعدة المنتخب. سواء كنت أنا أو دانيال ألفيش».

٭ مراد ياكين مدرب سويسرا: «لفترة طويلة، نجحت استراتيجية هذه المباراة. سيطرنا جيدا على المباراة، ركضنا بشكل جيد وقطعنا مسافات جيدة. لكن هذه النتيجة محزنة بالنسبة لنا، لأن اللاعبين افتقروا إلى الجرأة».

٭ شدد كاسيميرو، نجم منتخب البرازيل، على صعوبة مواجهة سويسرا، قائلا أن أهم ما يفكر فيه هو مساعدة الفريق من أجل تحقيق الانتصارات.

وتقمص كاسيميرو دور البطولة بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد، وقال «كنا ندرك أنها لن تكون مجموعة سهلة».

وأضاف «كان الأمر صعبا للغاية ضد صربيا في المباراة الماضية. كان لدى سويسرا الكثير لتقدمه»، كما أوضح «لقد تحلينا بالصبر. لم تكن المباريات جيدة دائما، فالفرق تبذل أقصى الجهد، والأشياء الصغيرة تصنع الفارق».

وتحدث عن هدفه في المباراة، قائلا «لقد سددت الكرة بإتقان لكن الأهم هو مساعدة الفريق».



البرازيل وسويسرا في سطور



٭ المباراة: البرازيل ـ سويسرا (1-0).



٭ الملعب: ستاد 974 في الدوحة.



٭ الجمهور: 43649 متفرجا.



٭ المجموعة السابعة ـ الدور الأول (الجولة الثانية).



٭ الحكم: السلفادوري إيفان بارتون سيسنيروس.



٭ الهدف: البرازيل: كاسيميرو (83).



٭ الإنذارات: البرازيل: فريد (52) وسويسرا: فابيان ريدر (50).



التشكيلتان



٭ البرازيل (المدرب: تيتي): أليسون ـ إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو (أليكس تيليس، 86)، كاسيميرو، لوكاس باكيتا (رودريغو، 46)، فريد (برونو غيمارايش، 58)، فينيسيوس جونيور، رافينيا (أنتوني، 73)، وريشارليسون (غابريال جيزوس، 73).



٭ سويسرا (المدرب: السويسري ـ التركي مراد ياكين): يان سومر، سيلفان فيدمر (فابيان فري، 86)، نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، ريمو فرويلر، غرانيت تشاكا، فابيان ريدر (ريناتو ستيفن، 59)، جبريل سو (ميشال أبيشر، 76)، روبن فارغاس (إديميلسون فرنانديس، 59)، بريل إمبولو (هاريس سيفيروفيتش، 76).













