متابعة: يحيى حميدان



بات منتخب البرتغال ثالث المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه على أوروغواي بهدفين نظيفين ضمن المجموعة الثامنة مساء أمس على ستاد «لوسيل» في العاصمة القطرية الدوحة.



ورفع «برازيل أوروبا» رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متقدمين على غانا بفارق 3 نقاط، ويأتي كل من كوريا الجنوبية و«السيليستي» في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.



طغى الحذر والتفكير في تأمين المناطق الدفاعية على أداء المنتخبين في الشوط الأول، الذي جاء خاليا من الإثارة والمحاولات من كلا الطرفين، باستثناء فرصة وحيدة للأوروغواي بعد تمريرة من ماتياس فيتشينو لرودريغو بينتانكور، لينفرد بالمرمى البرتغالي، ولكنه سدد الكرة دون تركيز في متناول الحارس دييغو كوستا (32)، واستحوذ البرتغاليون على الكرة في المجمل العام واكتفى لاعبوه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء بسبب التكتل الدفاعي من لاعبي أوروغواي، ولم يظهر نجم «برازيل أوروبا» كريستيانو رونالدو بالصورة واكتفى بمحاولتين خجولتين للتسديد ولكن تم إبطالهما من جانب دفاع «السيليستي».



وفي الشوط الثاني، حافظ البرتغال على سيطرته على الكرة، ولكن هذه المرة بإيجابية واضحة بعدما اخترق الجناح الأيسر جواو فيليكس الدفاع الأوروغوياني وسدد في الشباك الخارجية (52)، وخطف برونو فرنانديز هدف التقدم بعد تسديدة بعيدة، وحاول كريستيانو رونالدو لمس الكرة لكنه لم ينجح وذهبت لتسكن شباك حارس أوروغواي سيرجيو روتشيت (54)، وانشغلت الجماهير ووسائل الاعلام في معرفة هوية صاحب الهدف بعد ان احتسبه موقع «فيفا» لرونالدو في البداية، قبل أن يعود ويعتمده لبرونو ليسجل هدفه الأول في بطولات كأس العالم.



وأجرى مدرب «السيليستي» دييغو ألونسو عدة تبديلات هجومية ومنها الدفع بلويس سواريز وماكسيمليانو غوميز، وهذا الأخير أرسل كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس البرتغال كوستا وتذهب بعيدا (75).



وأضاف «برازيل أوروبا» الهدف الثاني من ركلة جزاء سجلها برونو بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.