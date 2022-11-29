أسامة أبو السعود

أكد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس، أن الكوادر الوطنية بالقطاع النفطي الخاص بذلوا أقصى الجهود خلال أزمة كورونا وحققوا أرباحا هائلة للشركات التي يعملون بها ورفع اسم الكويت عالياً خلال الأزمة وبعدها .

وأوضح الفارس في تصريح صحافي، أن هؤلاء الرجال من أبناء الكويت الذين واجهوا المخاطر وعملوا بأقصى قدرة ممكنة خلال الأزمة يستحقون صرف مكافأة الصفوف الأمامية أسوة بغيرهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي .

ولفت الفارس إلى أن قانون العمل في القطاع النفطي يساوي بين جميع العاملين في القطاع النفطي سواء الحكومي أو الخاص في الحقوق والواجبات .

ودعا الفارس نواب مجلس الأمة ومجلس الوزراء إلى ضم المستحقين في القطاع النفطي الخاص إلى مكافأة الصفوف الأمامية تقديرا للدور المشهود لأبناء الكويت من العاملين في القطاع الخاص خلال الأزمة .

كما طالب الفارس بضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص ضمن بيع الإجازات "فهو ضمن قوانين العمل التي يجب أن تطبق على الجميع وفق مسطرة واحدة" .

وختم الفارس تصريحاته بالتأكيد على أن عدم منح العاملين في القطاع الخاص حقوقهم العادلة يجعله قطاعا طاردا للكفاءات الوطنية ويزيد من الضغوط على الحكومة للتعيين في القطاع الحكومي، وهذا يتعارض مع سياسة الدولة التي تستهدف فتح آفاق جديدة لتوظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص.