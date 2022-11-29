عبدالكريم العبدالله

شارك رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله، بتوزيع جائزة الشيخ حمدان ال مكتوم للعلوم الطبية في دبي.

وقال د.الجارالله إن الجائزة هي الابرز على مستوى الخليج ، وهي محفزة ومشجعة للارتقاء بالخدمات الطبية من خلال تكريم العلماء والكوادر الطبية الذين ساهموا في الارتقاء بمستوى الخدمات عالميا، وتشجيع بقية الاطباء ليحذوا حذوهم .

واوضح أن الجائزة وضعت بعين الاعتبار كل من يساهم في رفع المعاناة عن المرضى والاهتمام بصحة المجتمع من خلال تنوع الجوائز وفئاتها العالمية والاقليمية والمحلية ، بالاضافة الى التأسيس لأليات تساهم في الارتقاء ببرامج التعليم الطبي المستمر من خلال تنظيم ورعاية العديد من المؤتمرات الطبية والبرامج التدريبية

ونوه الى أن الجائزة اضافت بعداً جديداً لانشطتها يتمثل بنشر اصدارات طبية رصينه من اهمها اطلاق مجلة حمدان للعلوم الطبية ، وهي دورية علمية طبية محكمة تغطي كافة الجوانب الطبية والصحية بنسختيها المطبوعة والالكترونية.