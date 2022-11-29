عبدالحميد الخطيب

إهداء للمنتخب السعودي الذي يقدم مستويات متميزة في كأس العالم بقطر، وتشجيعا للفريق قبل مباراته الحاسمة المرتقبة غدا الأربعاء أمام منتخب المكسيك، والتي يطمح فيها الى بلوغ الأدوار الاقصائية، طرحت شركة «فنون الخليج» عبر «يوتيوب» أغنية جديدة بعنوان «يا السعودية للعالمية»، والأغنية إهداء أيضا لمشجعي «الاخضر» في الخليج والوطن العربي.



والأغنية كلمات: IMAS، ألحان وغناء: يوكي - Yuki، وتقول كلماتها:



يالسعودية للعالمية

النصر لنا والفخر للسعودية

الحلم قريب لكل كبير وكل صغير

النصر لنا والفخر للسعودية

اتي.. نصر.. هلال

سعودي يهز جبال

عمري ما انساك

سعودي وأنا معاك

عمري ما انساك

فريقي وأنا معاك