عبدالكريم العبدالله



فتحت وزارة الصحة باب التقديم لتظلمات الأعمال الممتازة «إلكترونيا» عبر موقع الوزارة https://grievance.moh.gov.kw/bonus/، اعتبارا من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، واشترطت الوزارة أن يكون الموظف حاصلا على تقدير «امتياز» سنة 2021، فضلا عن أن لا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية.



وتضمنت الشروط التي تنشرها «الأنباء» أن لا يكون الموظف قد تجاوز مدة إجازته المرضية خلال 2021 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى، وتكون مدة المداومة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية 70% من عدد أيام النوبة و180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات.

كما يجب أن لا يكون مقدم الطلب قد حصل على «أعمال ممتازة» خلال 2021، حيث إن التظلم فقط لمن لم يحصل عليها.