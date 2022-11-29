بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني سليمان بوقماز أشاد فيها سموه حفظه الله بما تميز به أداؤها من كفاءة رفيعة خلال ردودها المقنعة على محور الاستجواب المقدم لها وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر الجاري سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -أمير البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه.