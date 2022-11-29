أعلنت فرقة "ميتاليكا" الأميركية، وهي من أشهر فرق موسيقى هيفي ميتال في العالم، عن إصدارها في نيسان/أبريل المقبل ألبوماً جديداً، بالإضافة إلى إحيائها جولة موسيقية في أوروبا وأميركا الشمالية خلال عامي 2023 و2024.

وسيصدر ألبوم "72 سيزنز" ("72 موسماً") في 14 نيسان/أبريل 2023 تليه جولة موسيقية للفرقة في أمستردام وباريس (استاد فرنسا يومي 17 و19 أيار/مايو) وهامبورغ الالمانية ثم السويد، على ما ذكر بيانان للفرقة ولشركة "لايف نايشن إنترتينمنت" المتخصصة في الترويج لتذاكر الحفلات الترفيهية وبيعها.

وبعد الجولة الأوروبية، ستحيي "ميتاليكا" بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2023 حفلات موسيقية في الولايات المتحدة وكندا (لوس أنجليس وفينيكس وديترويت ومونتريال...) قبل العودة إلى إحياء حفلات في أوروبا بدءاً من أيار/مايو 2024 (ميونيخ وهلسنكي ووارسو ومدريد...)، لتعود مرة جديدة إلى أميركا الشمالية (شيكاغو، سياتل، المكسيك...) وتقدّم عروضاً حتى أيلول/سبتمبر 2024.

وأشارت الفرقة التي بين مؤسسيها مَن يؤدون منذ 40 عاماً كجيمس هيتفيلد (59 عاماً) والدنماركي لارس أورليك (58 عاماً)، إلى أنّها ستحيي حفلتين في كل محطة مع عروض مختلفة خلال كل ليلة.

ويتألف ألبوم الفرقة الثاني عشر من 12 أغنية بينها "لوكس أيتيرنا" التي صدرت الاثنين، ويشكل أول ألبوم تصدره "ميتاليكا" بعد 2016.

وأوضح جيمس هيتفيلد انّ عنوان الألبوم "72 سيزنز" يشير إلى "السنوات الثماني عشرة الأولى من حياتنا والتي تشكّل ذواتنا الحقيقية أو الزائفة".

وتابع المغني الأميركي "أخبرنا آباؤنا+ من نحن+ (...). إنّ جوهر تجربتنا كبالغين يتمثل في التفاعل مع تجارب طفولتنا أو إعادة إحيائها.



إما أن نكون مقيّدين بطفولتنا أو نحرر أنفسنا من هذه الروابط".