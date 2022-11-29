وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ثلاث اتفاقيات للتعاون وبناء الشراكات في مجال التكنولوجيا والابتكار، مع كل من لجنة التعليم العالي فى باكستان، والمنتدى العالمي للمستثمرين، ومعهد "مايلو" الأمريكي لعلوم الفضاء، وذلك خلال اختتام برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وقد وقع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، على الاتفاقيات الثلاث، فيما وقع الاتفاقية الأولى الدكتور مختار أحمد، رئيس لجنة التعليم العالي الباكستانية، وتتضمن العمل المشترك بين الجانبين لإنشاء مشاريع بحثية مشتركة وبرامج تدريبية في مجال التعليم العالي، خلال الفترة من عام 2023 إلى عام2027 لتعزيز التعليم الأكاديمي لدى الباحثين والطلاب في جامعات الدول الأعضاء بالإيسيسكو.

ووقع الاتفاقية الثانية، بايبرس التونتاس، رئيس المنتدى العالمي للمستثمرين، وهو شريك منتسب للشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي (GPFI)، وتهدف إلى بناء تعاون لتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع مشتركة في مجال دعم التنمية الاقتصادية للشركات الناشئة بدول العالم الإسلامي.

وفيما تتعلق الاتفاقية الثالثة، والتي وقعها ديفيد إي توماس، المدير التنفيذي لمعهد مايلو الأمريكي لعلوم الفضاء، بتنفيذ برامج مشتركة بين الإيسيسكو والمعهد لبناء القدرات في مجال علوم الفضاء، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، وتنمية قدرات الشباب بالدول الأعضاء في الإيسيسكو.