حصلت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي في إطار سعي "موانئ" نحو حوكمة أدائها المؤسسي وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ؛ وبما يُسهم في تحقيق التميز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين والوكلاء البحريين، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت أن الحصول على شهادة التأهيل يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها "موانئ" في مجالات التميز والجودة لتأكيد ريادتها الإقليمية والعالمية، ومن بينها شهادتا الآيزو "ISO 31000" و"ISO 22301" في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والآيزو "ISO 12700" في أمن المعلومات، والأيزو "ISO 9001" في إدارة الجودة والفعالية.

يُذكر أن "موانئ" تُعد رابع جهة حكومية على مستوى المملكة العربية السعودية تتأهل للحصول على الشهادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والتميز؛ التي تأسست عام 1989، وقدمت الدعم لأكثر من 50 ألف مؤسسة حكومية وخاصة لتطوير أدائها، والوصول إلى استنتاجات قائمة على البيانات وخبرات المؤسسيين لتناسب الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لمختلف الجهات.