مصدران قالا إنهما يرجحان النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار

رجحت 5 مصادر في أوبك+ إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل، غير أن مصدرين قالا إنهما يرجحان أيضا النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وقالت 5 مصادر في أوبك+ لرويترز إن اجتماع يوم الأحد، من المرجح أن يمدد السياسة الحالية. وقال مصدران آخران إن المجموعة قد تناقش خفضا آخر للإنتاج، لكن أيا منهما لا يتوقع خفضا كبيرا.

وأضافت المصادر أن الاجتماع قد يتم إجراؤه عن بعد بشكل جزئي أو كلي بعد أن كان من المزمع إجراؤه بشكل تقليدي.

وكان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، قد وافق في أكتوبر/تشرين الأول على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ونُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله الأسبوع الماضي إن تجمع أوبك+، الذي يعقد اجتماعه التالي في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.