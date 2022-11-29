التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ظهر امس في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.

واستعرض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النشاطات والجهود التي تقوم بها المفوضية لتقديم العون والدعم وتلبية احتياجات اللاجئين الذين يواجهون ظروفا معيشية واقتصادية قاسية جراء النزاعات والحروب سواء في اليمن أو سورية وأفغانستان واثيوبيا ومؤخرا في أوكرانيا.

كما تقدم بالشكر للكويت على مساهماتها الكبيرة والوفاء بتعهداتها تجاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربا عن التقدير لجهودها الحثيثة في ترسيخ القيم الإنسانية حول العالم وتجسيدها التسمية الأممية للكويت «مركزا للعمل الإنساني» وأميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله «قائدا للعمل الإنساني».

وأشاد الشيخ سالم العبدالله بالتنسيق المتواصل بين الكويت والمفوضية السامية ودعمها لأعمال المفوضية ومشاريعها الإنسانية ومساندتها للاجئين والنازحين في شتى بقاع الأرض وبالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به الكويت في هذا الإطار.

وثمن وزير الخارجية خلال اللقاء ما تقدمه المفوضية السامية من إسهامات نبيلة ومقدرة تجاه اللاجئين والنازحين حول العالم، مؤكدا أن العمل الإنساني الدولي من أولويات السياسة الخارجية للكويت، وهو ما جبل عليه أهل الكويت منذ نشأتها.

وأشاد في السياق ذاته بالتعاون القائم والعمل المشترك بين الكويت والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مستشهدا بالدور الريادي للكويت لاسيما على الصعيد الإنساني في كل المحافل الدولية وما دأبت عليه دوما تجاه دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.

وشدد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيجاد حلول ناجعة لأزمة اللاجئين وخلق آليات مبتكرة لتحقيق الاستجابة الفاعلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات والصراعات التي تتسبب في النزوح واللجوء والمعاناة.