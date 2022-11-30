تحت رعاية أمين عام الجامعة بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري، نظمت كلية التربية بجامعة الكويت فعالية ومعرض كأس العالم الرياضي بإشراف د.سلطان السهلي، وذلك في بهو كلية التربية ـ الشدادية.



وتضمن المعرض 32 بوثا من الدول المشاركة في كأس العالم، وبمشاركة وتقديم طلبة وطالبات مقرر أسس نظرية التربية الرياضية ومقرر الرياضة، وذلك من خلال طرح معلومات ثقافية عن كل دولة مشاركة ومعلومات رياضية عن أبرز الإنجازات والمشاركات في كأس العالم.



وبهذه المناسبة، أعرب د.فايز الظفيري عن إعجابه بإبداعات طلبة وطالبات كلية التربية وعلى جهودهم المبذولة، متمنيا كل التوفيق لقطر في كأس العالم، مشيرا إلى أن كلية التربية متفاعلة مع الأجواء العالمية التي يعيشها العالم مما يعزز الارتباط ما بين المؤسسات التعليمية والأحداث العالمية، موضحا الهدف من هذا المعرض والذي يأتي تعزيزا للتواجد المجتمعي التي تسعى له المؤسسات التعليمية، وتجسيدا للتعاون الثقافي والامتداد العلمي والمجتمعي بما يشغل حياة الطالب خارج إطار المحاضرة وهذا ما يعكس المفهوم الجديد وهو عالمية المواطن وعالمية الطالب وعالمية مؤسسات التعليم بشكل عام، لافتا أن الكويت بمؤسساتها هي جزء من هذا العالم وهو ارتباط والتزام أممي تجاه المنظمات العالمية التي تعزز وتكرس الثقافة والمفهوم المؤسسي والأممي للعالم.