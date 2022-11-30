نظّم مركز الكويت لمكافحة السرطان التابع لوزارة الصحة بتعاون وتنظيم من إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت فعالية توعوية بسرطان الرئة والبروستاتا للطلبة والطالبات والهيئة الأكاديمية والإدارية وجميع منتسبي الحرم الجامعي، وذلك برعاية كريمة من البنك الأهلي المتحد ومشاركة كل من الهيئة التمريضية، وقسم الخدمة الاجتماعية والنفسية، وقسم التغذية، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم منع العدوى، وجمعية التمريض الكويتية، وإدارة خدمات نقل الدم، ووحدة تثقيف السكر، وتضمنت الفعالية معرضا توعويا بمشاركة جميع الجهات وفقرة تثقيفية للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات على مدى ثلاثة أيام.



وبين القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس دور جامعة الكويت المهم والحيوي بالتوعية المجتمعية بشتى المجالات وخاصة مجال الصحة، لما تتضمنه أسوارها من طلبة وطالبات وأعضاء هيئة تدريسية وإدارية ومرتادين من شتى الفئات العمرية، مضيفا أن استجابة الإدارة لمبادرة مركز مكافحة السرطان التوعوية أتت حرصا من الإدارة الجامعية على صحة وسلامة مرتاديها، سائلا المولى عز وجل موفور الصحة والعافية للجميع.



من جانبها، ذكرت الممرضة هبة عثمان من مركز الكويت لمكافحة السرطان أن الفعالية تهدف للتوعية المجتمعية لكل شرائح مرتادي الحرم الجامعي بالأعراض المبدئية والمتأخرة للأورام السرطانية، والعوامل المساعدة للوقاية من السرطان، بالإضافة لخطوات العلاج بعد التشخيص حسب مراحل المرض، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والتعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الكويت لمكافحة السرطان من فحوصات تشخيصية، وضع خطط علاجية، وخدمات العلاج الطبيعي، والتغذية، والخدمة الاجتماعية والنفسية.