أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: عمر حسين فهيد العدواني، ناصر دغيمان الرشيدي، معجب ماجد الدوسري، عبدالرحمن محمد البسام، فهد سعود مبرك العازمي، صفاء عبدالرزاق السويلم، سعود عبدالعزيز العوضي، راشد صلاح محمد الحمدان، حسين عبدالرحمن القطان، رقية رشدان شريدة الشحومي.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم: يعقوب طارق عبدالله الحنيان، تركي فهد حمود المطيري، حنين وليد محمد جلال عنزاوي، عروب حسين فارس، عبير أحمد اوقيان العازمي.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.