بحثت المدير العام لـ (كونا) د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، أمس سبل تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي، لاسيما بين وكالتي الأنباء في البلدين الشقيقين.



وأكدت د.السالم خلال استقبالها السفير شلتوت في مكتبها أمس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، لافتة إلى حرصها على مد يد التعاون وتبادل الخبرات الإعلامية والبناء على ما تحقق من إنجازات إعلامية وتعاون مشترك بين الجانبين الكويتي والمصري.



وأبدت استعداد «كونا» لتقديم كل الإمكانات والتسهيلات والخبرات في خدمة التعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.



من جانبه، هنأ السفير شلتوت د.السالم بتوليها مهام منصبها مديرا عاما لـ«كونا»، مشيدا بالدور الإعلامي للوكالة وتميز خطابها الإعلامي المسؤول والرصين.



وأعرب عن تقديره لما تتميز به (كونا) من مصداقية ودقة وأمانة في نقل المعلومة، مبديا استعداد الجانب المصري للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الإعلام، مستذكرا الاتفاقيات القائمة بن وكالتي الأنباء في البلدين الشقيقين.



وتطرق إلى التحديات أمام الإعلام في مواجهة الشائعات في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.



كما أشاد السفير المصري بالدور الكبير للمرأة الكويتية في مختلف المحافل الدولية.



حضر اللقاء نائب المدير العام لـ «كونا» لقطاع التحرير عصام الغانم ونائب المدير العام لقطاع الإدارية والمالية والاتصالات محمد المناعي ومدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح.