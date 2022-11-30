أسامة دياب



استقبل سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي، رواد الديوانية الشهرية لسفارة مملكة البحرين، والذين توافدوا عليها تباعا بحضور متميز ضم العديد من أطياف المجتمع الكويتي من شيوخ ووزراء سابقين ووجهاء ومسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ورجال أعمال ورؤساء وأعضاء السفارات الخليجية والعربية والأجنبية والمنظمات الدولية وسفراء كويتيين سابقين ومتقاعدين، إضافة إلى رموز من القطاع الإعلامي والثقافي.



وقد رحب السفير المالكي بالجميع، مثمنا تلبيتهم الدعوة وحضور الديوانية وإثراء المشاركة فيها، حيث ساد جو من الأحاديث الودية والحوارات الأخوية.



وتميزت الديوانية بحدوث تعارف بين بعض روادها لأول مرة كما ضمت عددا من الشخصيات الذين لم يلتقوا منذ فترة طويلة ما أعاد للأدهان ذكريات جميلة جمعتهم في الماضي.



وثمن الحضور مبادرة السفير البحريني لدعوتهم وإتاحة الفرصة لحضور هذا الجمع المتألق والذي زاده زهوا الكرم البحريني الأصيل.