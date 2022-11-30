في إطار دعمها المستمر لدفع عجلة العمل الإنساني وتماشيا مع خطتها الاستراتيجية لتطبيق سياساتها للمسؤولية الاجتماعية، رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بعدد من التذاكر المجانية للفائزين بمسابقة سليمان صالح الريهيماني العشرين للقرآن الكريم التي تنظمها لجنة التعريف بالإسلام.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر «الكويتية» رعاية مسابقة سليمان صالح الريهيماني العشرين للقرآن الكريم للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة من غير الناطقين باللغة العربية التي تنظمها لجنة التعريف بالإسلام، حيث تأتي هذه الرعاية من منطلق تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعت، ولتعزيز دورها المجتمعي والإنساني ولدعم جميع مؤسسات الدولة.



وأضاف: الشركة تحرص دائما على رعاية ودعم مثل هذه المبادرات والتي تعكس دور الشركة في رعاية ودعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والإنسانية، كما أن المسؤولية الاجتماعية للشركة تعتبر من أهم الواجبات الواقعة على عاتقها، مؤكدا أن التزام الشركة بتلك الواجبات يعد ضمن أهم أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في المجتمع تسهم في تحسين حياة الآخرين نحو الاتجاه الأمثل ودائما نسعى إلى دعم مثل هذه المبادرات سواء في قطاعات الرياضية أو العلمية أو الاجتماعية أو الإنسانية لرفع اسم دولتنا في المحافل الدولية تماشيا وتأكيدا على اسم كويت الإنسانية.



وفي ذات السياق، استقبل الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي وفدا من لجنة التعريف بالإسلام برئاسة المدير العام إبراهيم البدر ناقش الطرفان سبل تعزيز وتعميق العلاقات بين شركة الخطوط الجوية الكويتية ولجنة التعريف بالإسلام، مؤكدا الدعم الكامل لشركة الخطوط الجوية للأنشطة والفعاليات التي تقدمها لجنة التعريف بالإسلام متطلعين إلى خلق آفاق جديدة للتعاون بين الكويتية ولجنة التعريف بالإسلام.