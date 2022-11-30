أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته لبرنامج «كلمة» والذي يستمر على مدار أسبوعين ويستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل للطلبة من عمر 12 إلى 17 سنة بمشاركة 34 شابا وفتاة، وعقد البرنامج في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على تطوير مهارات الطلبة على كيفية التعبير عن أفكارهم أمام الآخرين، ما يساعدهم على الاندماج في سوق العمل بشكل أسرع وأنجح، كما يساعدهم على تطوير ذاتهم وإمكاناتهم بشكل فعال حتى يستمتعوا بمسيرة مهنية مثمرة.



يركز برنامج «كلمة» على تطوير مهارات وفنون مختلفة، مثل فن الخطابة «التحدث أمام الجمهور»، وأسس القيادة والاستماع الفعال، والعمل ضمن فريق واحد، ويتيح البرنامج للطلبة العمل تحت إشراف أمهر وأفضل المدربين المحليين وخبراء آخرين في مجالات عديدة.



وتعليقا على هذه الفعالية المتميزة، قالت رئيس الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: تأتي رعايتنا لبرنامج «كلمة» في إطار برنامجنا للمسؤولية المجتمعية الذي يعمل على دعم المجتمع الكويتي على مختلف الأصعدة وفي المجالات المختلفة، ومن بينها الأنشطة والبرامج ذات البعد التنموي والاجتماعي والتي تسهم في تعزيز وتنمية قدرات الشباب وطلاب المدارس والجامعات وفتح الآفاق المستقبلية أمامهم، وتأهيلهم لدخول سوق العمل.



وأضافت: يسرنا في البنك الأهلي المتحد أن نواصل تعاوننا المثمر مع مؤسسة لوياك من خلال المساهمة العديد من البرامج الناجحة ومن بينها هذه الفعالية والتي تتميز بتناول جانب مهم وهو التدريب والتعليم المهني والذي يعتبر من القطاعات المهمة لتمكين الشباب وصقل مهاراتهم لدخول سوق العمل كموظفين مؤهلين أو أصحاب عمل. كما نتقدم بالشكر إلى راعي المكان جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



من جانبها، أعربت منسق التطوير المهني في مؤسسة لوياك سارة القلاف عن تقديرها لجهود البنك الأهلي المتحد وإيمانه برؤية وأهداف لوياك في تمكين الشباب وتطوير شخصياتهم.