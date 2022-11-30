كرّم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، موظفيه المتميزين تقديرا لدورهم في خدمة شريحتي عملاء «الرواد» و«التميز»، ونجاحهم في تسويق فرص استثمارية مجدية للعملاء عبر توفير صناديق استثمارية بالتعاون مع شركة «بيتك- كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك».



وجرى حفل التكريم في المقر الرئيسي لـ «بيتك»، بحضور رئيس الموارد البشرية للمجموعة زياد العمر، ونائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد خالد السبيعي، والمدير التنفيذي لإدارة الرواد خالد العوضي، ومدير الموارد البشرية في «بيتك- كابيتال» راشد المخيال.



وعلى هامش حفل التكريم، ثمن المدير التنفيذي لإدارة الرواد في «بيتك»، خالد العوضي، نجاح الموظفين في الحملة التسويقية المشتركة بين «بيتك» و«بيتك- كابيتال» على صناديق استثمارية، مبينا أن الصناديق تشكل رافدا جديدا من روافد الحلول الاستثمارية التي يقدمها «بيتك» لعملاء شريحتي «الرواد» و«التميز»، وتضيف قيمة لتجربتهم الاستثمارية والمصرفية.



وأكد العوضي أهمية مواصلة الجهود نحو تقديم أرقى الخدمات لعملاء «الرواد» و«التميز»، بما في ذلك تعريفهم بالفرص الاستثمارية المختلفة التي يوفرها «بيتك»، والتي تعتبر ضمن الأدوات الاستثمارية التي يسعى «بيتك» الى أن تكون أكثر تنوعا وتحقق عوائد تنافسية تلبي تطلعات العملاء الاستثمارية، مع الاهتمام بجميع شرائح عملاء «بيتك» بشكل متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة.



ولأن التميز أسلوب حياة، أشار العوضي الى أن «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصا لعملاء الرواد والتميز، مثل مديري علاقات عملاء متخصصين لتلبية جميع شؤون العميل المصرفية، وتوفير بطاقة «الرواد» Visa Signature للصرف الآلي التي توفر العديد من المميزات الحصرية من بينها: إمكانية الدخول إلى أكثر من 1100 قاعة انتظار كبار الشخصيات في أكثر من 300 مطار حول العالم، وخدمة المساعدة الشخصية (فيزا كونسيرج) مجانا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 7/24، الى جانب الكثير من الخدمات المميزة الأخرى.