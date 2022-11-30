أعلنت شركة زين عن رعايتها البلاتينية لمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، والذي تواجدت فيه الشركة لاستعراض فرص العمل لديها لاستقطاب المواهب والكفاءات الوطنية.



وشاركت زين في حفل افتتاح المعرض الذي أقيم بمسرح الهيئة الرئيسي في الشويخ بحضور مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة ورئيس اللجنة العليا للمعرض د. جاسم الأستاذ، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة زين نوال بورسلي.



ويعتبر هذا المعرض ـ الذي تنظمه إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل التابعة لقطاع التخطيط والتنمية في الهيئة ـ من أكبر المعارض الوظيفية على مستوى البلاد، حيث يستقطب سنويا الآلاف من الطلبة والطالبات من خريجي الهيئة وجامعة الكويت ومختلف المعاهد والجامعات، وتشارك فيه كبرى مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، كالوزارات والهيئات الحكومية والكليات والمعاهد والهيئات الاستثمارية وشركات الاتصالات والبنوك وغيرها.



وقامت زين من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها ولدى شركاتها التابعة وشركائها المتميزين، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.



كما قامت الشركة بتعريف الزائرين على بيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى إجابة كافة الاستفسارات وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.



ودائما ما تحرص زين على المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات ـ سواء العامة أو الخاصة منها ـ على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.



ويهدف معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس إلى خلق ملتقى يجمع أكبر قدر من جهات سوق العمل والاستكمال الدراسي تحت سقف واحد، وتوعية الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والأهلي أو فرص الاستكمال الدراسي المتاحة للجامعات والجهات المعنية بالتعليم في الكويت.



ويسعى المعرض إلى تذليل الصعوبات أمام الخريجين الباحثين عن فرص وظيفية ودراسية بما يتفق مع تخصصاتهم في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل بتوفير الورش التدريبية المختلفة، هذا إلى جانب توعية جهات العمل وجهات التعليم بتخصصات ومخرجات الهيئة.



وتؤكد زين على أهمية قطاع الموارد البشرية وتعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دورا جوهريا في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات في الدولة، وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم العناصر التي تؤثر في نجاح سوق العمل.