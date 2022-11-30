عبدالكريم العبدالله



شارك رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله بتوزيع جائزة الشيخ حمدان آل مكتوم للعلوم الطبية في دبي.



وقال د.الجارالله إن الجائزة هي الأبرز على مستوى الخليج، وهي محفزة ومشجعة للارتقاء بالخدمات الطبية من خلال تكريم العلماء والكوادر الطبية الذين ساهموا في الارتقاء بمستوى الخدمات عالميا، وتشجيع بقية الأطباء ليحذوا حذوهم.



وأوضح أن الجائزة وضعت بعين الاعتبار كل من يسهم في رفع المعاناة عن المرضى والاهتمام بصحة المجتمع من خلال تنوع الجوائز وفئاتها العالمية والاقليمية والمحلية، بالإضافة الى التأسيس لآليات تسهم في الارتقاء ببرامج التعليم الطبي المستمر من خلال تنظيم ورعاية العديد من المؤتمرات الطبية والبرامج التدريبية



ونوه الى أن الجائزة اضافت بعدا جديدا لأنشطتها يتمثل بنشر اصدارات طبية رصينة من اهمها اطلاق مجلة حمدان للعلوم الطبية، وهي دورية علمية طبية محكمة تغطي جميع الجوانب الطبية والصحية بنسختيها المطبوعة والالكترونية.