بحضور القائم بأعمال مدير جامعة الكويت د.سعاد الفضلي نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية القسم الثقافي معرضا صحيا توعويا، وبحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.محمد دهيم الظفيري في بهو كلية العلوم الإدارية بمدينة صباح السالم الجامعية، كما حضر المعرض كل من القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية أ.د.عادل الوقيان، والقائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلبة د.محمد الخضر، ومدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية أ.جمال بوعركي، والقائم بأعمال مراقب الإدارة أ.خلود اليعقوب، وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية والطلبة، حيث أقيم المعرض بإشراف المشرفة الثقافية أ.تسنيم العجيان.



وبدورها، أوضحت القائم بأعمال مدير جامعة الكويت.د.سعاد الفضلي أن تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات التوعوية والصحية مهم للطلبة، مؤكدة أن جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة تحرص دائما على تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية والتوعوية المفيدة والفعالة والتي تخدم طلبة الجامعة من مختلف الكليات.



وأشادت د.الفضلي بتنظيم مثل هذه المعارض التوعوية، مؤكدة أن الجانب الثقافي والتوعوي مهم لأبنائنا الطلبة وهو جزء ومكمل للعمل الأكاديمي بالجامعة.



كما أشار القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.محمد دهيم الظفيري إلى أن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية مهمة لفئة الشباب، وعمادة شؤون الطلبة تحتضن هذه الفعاليات المتنوعة التي تنمي الوعي لدى الطلبة في الثقافة الصحية.



وأكد أ.د.الظفيري حرص عمادة شؤون الطلبة على دعم الأنشطة بمختلف أهدافها، مؤكدا أن العمادة قريبة من الطلبة وتحرص على الوصول إليهم في كلياتهم والتواصل معهم من خلال تنظيم الأنشطة التي تفيدهم في حياتهم الجامعية.