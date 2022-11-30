أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء تفويضه رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي أو من ينوب عنه بالتباحث مع الجهات الكويتية المعنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض.



وأوضحت الوكالة ان مجلس الوزراء السعودي فوض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي أو من ينوب عنه بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الكويتي والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



وأضافت ان المجلس وافق كذلك على مشروع مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية السعودية ونظيرتها الإماراتية.