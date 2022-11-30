وضعت اللجنة المنظمة لبطولة الغانم لقفز الحواجز اللمسات النهائية استعدادا لإقامة منافسات النسخة الأولى من البطولة التي تقام على مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يمثلون جميع الأندية المحلية.



وقال الفارس جاسم الخلفان عضو اللجنة المنظمة ان البطولة تقام يومي الجمعة والسبت على 11 شوطا وتم رصد جوائز مالية هي الأكبر في بطولة محلية وتقدر بـ12 الف دينار بالإضافة إلى جائزة عينية بمبلغ 4 آلاف دينار.



وأوضح الخلفان أنه تم الاستعانة بمصمم المسلك الدولي أندريا كولومبو يساعده يعقوب النصرالله وعبدالرحمن الفزيع، فيما تترأس لجنة الحكام الحكم الدولي نضار المصطفى وتضم اللجنة كلا من ابتسام العاروري ودلال العبيد ورغد الدبوس والدكتور يحيى الهدبان، وتترأس غدير نعمتي لجنة حكام الساحة التي تضم بدر الهيفي وعبدالعزيز المشيطي وسامي البرك، وكلا من شهد عوض وجواهر بوشهري في ميدان الإحماء.