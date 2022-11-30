مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكره الذي أقيم في دبي اليوم، ومن المقرر ان تعود بعثة الأزرق غدا. وأجمعت المؤشرات الفنية والردود الايجابية للجهازين الفني والاداري على نجاح المعسكر الذي انطلق في 13 من الشهر الجاري على ملعب نادي الضباط بمدينة دبي الاماراتية وتخللته مباراتان وديتان، فاز في الاولى على منتخب لبنان 2-0 وفي الثانية على منتخب الجزائر«المحليين» بهدف دون رد.



ومن المقرر ان يضع الجهازان الفني والاداري التقريرين الفني والاداري على طاولة مجلس اتحاد الكرة الاسبوع المقبل لوضع برنامج تجمع المنتخب خلال الشهر المقبل والذي يشمل تجمعا رئيسيا قبل السفر الى البصرة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» المقررة اقامتها 6 يناير المقبل.



ودفع الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي روي بينتو في معسكره الاماراتي بمزيج من لاعبي الخبرة والعناصر الشابة استعدادا للمشاركة في البطولة، اذ يبحث الجهاز الفني عن القوام الامثل للمنتخب الذي تنتظره أيضا جملة من الاستحقاقات المهمة وهي المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر لها مارس 2023 والدور الاول والثاني من تصفيات كأس العالم في أكتوبر ونوفمبر 2023.