يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الپولندي، اليوم، على ملعب (974)، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال، التي تشهد لقاء آخر يجرى في نفس التوقيت بين منتخبي السعودية والمكسيك.



ويخوض الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي تحديا جديدا في مشواره مع منتخب بلاده في المونديال المقام حاليا في قطر، أملا في مواصلة حملة الفريق نحو استعادة اللقب الغائب منذ 36 عاما.



وسيتعين على ميسي ملاقاة أحد نجوم كرة القدم العالميين حاليا، وهو الهداف الپولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، في مواجهة من العيار الثقيل بينهما.



ويتصدر منتخب پولندا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب الأرجنتين، الذي يتفوق بفارق الأهداف على المنتخب السعودي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، في حين يتذيل منتخب المكسيك الترتيب برصيد نقطة واحدة.



ويطمح منتخب الأرجنتين إلى حصد النقاط الثلاث، من أجل انتزاع إحدى تذكرتي الترشح عن تلك المجموعة لدور الـ 16 في البطولة، التي توّج بها عامي 1978 و1986، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين السعودية والمكسيك، حيث سيرفع رصيده حينها إلى 6 نقاط.



وينطبق الأمر ذاته على منتخب پولندا، الذي يشارك للمرة التاسعة بكأس العالم، ففي حال فوزه على الأرجنتين سيحافظ على صدارته لجدول الترتيب في ظل ارتفاع رصيده إلى 7 نقاط، ومن ثم يتأهل لدور الـ 16 في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك.



وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيضمن المنتخب الپولندي، تأهله أيضا للدور المقبل رسميا، حيث سيرتفع رصيده حينها إلى 5 نقاط، في حين سيصبح في جعبة الأرجنتينيين 4 نقاط، ليصبح مستقبلهم في الصعود مرهونا بنتيجة اللقاء الآخر بين السعودية والمكسيك.