



أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتــــين ليونيل سكالــــوني استعداد فريقـــــــه لمواجهة پولندا الحاسمة مساء اليوم. وقال: پولندا لديها لاعبو كرة قدم جيدون للغاية، وعلينا اتخاذ الاحتياطات. وأضاف: نعلم أن كل مباراة مهمة سواء كان ذلك يزيد الضغط علينا أم لا، ورغم ذلك ندرك أن الفوز هو شيء أساسي. بعد الفوز على المكسيك، أتينا بروح معنوية عالية والفريق أكثر هدوءا الآن. وأضاف مدرب التانغو كنا نعرف مسبقا أن المباراة الأخيرة ستكون مصيرية وحاسمة للتأهل. وأي مباراة نلعبها هي أهم مباراة في مسيرتنا، وما حدث في الماضي يبقى في الماضي، نحن نفكر في المستقبل.



وقال سكالوني: يجب أن نتأهل قبل أن نفكر بالمنتخب الذي سنواجهه في ثمن النهائي، ولا يهمنا إن كان الخصم فرنسا أو أي منتخب آخر.



بدوره، اعتبر مدرب منتخب پولندا تشيسلاف ميخنييفيتش أن اسلوب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يشبه الى حد بعيد ما كان يقوم به البطل الايطالي الشهير البرتو تومبا متزلج سباقات التعرج، مشيرا الى انه يتعين على فريقه محاصرة ميسي لمنعه من القيام بمراوغاته. ولاعب واحد لا يمكنه إيقاف ميسي، يجب أن نوكل المهمة لأكثر من لاعب، مشيرا الى انه «حتى ذلك قد لا يكون كافيا».



وأضاف «العالم كله يفكر منذ سنوات في كيفية إيقاف ليونيل ميسي وقد سجل العشرات من الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة، لا أعتقد أننا سنجد أبدا الإجابة النهائية عن هذا السؤال».