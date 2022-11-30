

قال مدرب المنتخب المكسيكي، الأرجنتيني جيراردو مارتينو، إن مباراة منتخبه أمام نظيره السعودي اليوم ستكون صعبة وقوية لأنها حاسمة، حيث يحتاج المنتخب المكسيكي للفوز فيها بأكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى الدور الثاني.



وأضاف في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس «سيكون هناك عدد كبير من المشجعين من السعودية في المباراة التي يتوقع أن تكون قوية جدا وحاسمة للمنتخبين لتحديد المتأهل منهما ونريد أن نخرج من المباراة مرفوعي الرأس بتحقيق الفوز وبأهداف كثيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين پولندا والأرجنتين».



وأكد أن المنتخب المكسيكي جاهز لخوض اللقاء، وليست هناك مبررات لعدم تسجيلنا في المباراتين السابقتين ونحتاج لتحليل الأسباب، فقط نحتاج غدا لتسجيل الأهداف وسنلعب مباراة الغد بتشكيلة تتميز بالجانب الهجومي حتى نحقق الفوز، لافتا الى أن المنتخب السعودي يضم عناصر جيدة.