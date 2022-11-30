

يجد المنتخب التونسي نفسه أمام الفرصة الأخيرة للتأهل إلى دور ثمن النهائي عندما يواجه اليوم نظيره الفرنسي بطل العالم والضامن تأهله ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



وتتصدر فرنسا المجموعة بالعلامة الكاملة من فوزين (6 نقاط)، تليها أستراليا مع ثلاث نقاط، فالدنمارك في المركز الثالث بنقطة يتيمة متساوية مع تونس. ستكون تونس بحاجة للفوز على بطلة 1998 و2018 تزامنا مع عدم فوز أستراليا، وأن يصب فارق الأهداف في مصلحتها.



ويدرك المنتخب التونسي، المشارك للمرة السادسة، صعوبة مهمته أمام منافس لم يفز عليه في أربع مواجهات سابقة (هزيمتان وتعادلان)، ويواجهه للمرة الأولى منذ مايو 2010 (تعادلا 1-1).



وتأمل تونس في تفادي سيناريو عدم الفوز بأي مباراة في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في 6 مشاركات بعد أعوام 1998 و2002 و2006، في حين يتضمن سجلها الفوز في مباراتين أمام المكسيك 3-1 عام 1978 في أول فوز لمنتخب عربي وإفريقيا، وبنما 2-1 في روسيا 2018.



وتقف تونس عند عتبة انجاز تاريخي أمام منتخب «الديوك» على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة بعد التعادل السلبي الثمين أمام الدنمارك والخسارة أمام أستراليا 0-1، في مباراة وصفها مهاجم «نسور قرطاج» وهبي الخزري المولود في جزيرة كورسيكا وخاض معظم مسيرته في الملاعب الفرنسية بـ«الحلم».



وأمام معادلة الفوز، تبدو حظوظ الخزري كبيرة للمشاركة أساسيا من أجل منح المزيد من النجاعة لخط هجوم لم يهز شباك منافسيه في مباراتين.



من ناحيتها، تخوض فرنسا المباراة من دون ضغوطات بعدما فازت على أستراليا 4-1 وأتبعته بثان على الدنمارك 2-1، لتتربع على الصدارة بالعلامة الكاملة (6) على أمل تعزيزها بفوز ثالث.



وحققت فرنسا فوزها السادس تواليا في نهائيات كأس العالم متساوية مع إسبانيا وانجازها في مونديال جنوب إفريقيا 2010.



ومن المتوقع أن يمنح ديدييه ديشان مدرب «الديوك» فرصة لعدة وجوه جديدة لم تشارك في المباراتين الاوليين، ما يعني اراحة المدافع رافايل فاران، العائد من اصابة، والمهاجم المخضرم أولفييه جيرو.





ديشان: بنزيمة لا يشغل بالي.. ومبابي ليس مغروراً



نفى المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، ما يشاع حول غرور نجم فريقه كيليان مبابي، كما نفى أن يكون لهداف باريس سان جرمان أي تأثير على اختيار قائمة اللاعبين المشاركين في المواجهة أمام تونس اليوم.

وقال ديشان: «لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا الأمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره، ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك لا تعرف، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، هذا ليس صحيحا». الى ذلك رأى ديشان ان مكان تواجد كريم بنزيمة الذي يغيب عن المونديال بداعي الإصابة «لا يشغل باله» كثيرا بعد بث شريط فيديو يظهر وصول بنزيمة الى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة.



القادري: سنخوض المعركة بشرف



تحدث المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري، عن صعوبة مواجهة فرنسا اليوم، وقال خلال المؤتمر الصحافي: «تنتظرنا مباراة صعبة، منذ معرفة نتائج القرعة كنا نتمنى أن نصل لهذه المباراة في ظروف أفضل.. سنواجه فريقا كبيرا، هو بطل العالم، نعرف صعوبة المهمة ونعرف الإمكانيات الفنية والبشرية، لكن هذا لا ينقص من قيمة المنتخب التونسي».

ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، عندنا كل الثقة لتحقيق نتيجة إيجابية، سنخوض المعركة الأخيرة بشرف وبكل روح، ومهما كانت النتيجة سنتقبلها.