تخوض الدنمارك قمة نارية أمام أستراليا اليوم ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن تأهله الى دور الـ 16 بشكل رسمي، فيما يحتل المنتخب الاسترالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويكفيه التعادل اليوم بشرط عدم فوز تونس (صاحبة المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة) على فرنسا اليوم بنتيجة كبيرة، ويأتي المنتخب الدنماركي بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة ايضا.



وعلى ملعب الجنوب في الوكرة، ستحدد المواجهة بين الدنمارك واستراليا هوية المتأهل إلى ثمن النهائي بانتظار نتيجة مباراة فرنسا وتونس.



وتحتاج الدنمارك الى النقاط الثلاث في مسعاها للتأهل، ولكنها على غرار تونس لم تهز شباك منافسيها سوى مرة واحدة بفضل أندرياس كريستنسن في الخسارة أمام فرنسا 1-2، في حين لم يقنع مهاجم كوبنهاغن أندرياس كورنيليوس حيث من المرجح أن يدفع المدرب كاسبر هيولماند (50 عاما) بالثنائي مارتين برايثوايت وكاسبر دولبرغ في المقدمة.



من ناحيته، لن يغامر غراهام أرنولد مدرب «سوكروز» في تبديل تشكيلة فازت على تونس 1-0 بفضل رأسية لاعب الاتفاق السعودي السابق ميتشل ديوك، مجددا ثقته بالحارس ماثيو ريان والمدافع هاري سوتار ولاعب الوسط آرون موي. وتملك أستراليا قدرها بيدها في مباراتها الأخيرة في قطر بعدما قدمت لها فرنسا خدمة جليلة بالفوز على الدنمارك.



وتأمل أستراليا في بلوغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الثانية في ست مشاركات، بعد مونديال 2006.



ويلتقي المنتخبان للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم بعد التعادل 1-1 في دور المجموعات ايضا في روسيا 2018.



وتميل الأرقام لصالح الدنمارك أمام «سوكروز» حيث فازت مرتين مقابل تعادل وهزيمة في المواجهات الأربع في مختلف المسابقات.



أرنولد: أثبتنا جودتنا.. وهلمند: معتادون على المباريات الكبيرة



أكد غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب استراليا، أن الجميع انتقد قارة آسيا ولكن أثبتنا جودتنا وسنلعب من أجل الفوز على الدنمارك.



وقال غراهام أرنولد في المؤتمر الصحافي لمباراة الدنمارك: «الجميع انتقد قارة آسيا وقال انهم ليسوا بالمستوى الكافي لمجاراة بقية القارات والمنتخبات، انظروا للمنتخبين السعودي والياباني لقد تغلبا على ألمانيا والأرجنتين، لقد أنفقوا الكثير من الأموال للتحسن، لذلك علينا التطور مع منتخبات آسيا».



وعن مواجهة الدنمارك، قال غراهام أرنولد: «سنلعب للفوز لأن طموحنا أن نحقق الفوز الثاني، لم أدرب أستراليا لنفكر بالتعادل».



من جهته، ذكر مدرب الدنمارك كاسبر هلمند، أنه يتطلع لمواجهة أستراليا، وقال: «لعبنا مع أستراليا قبل 4 سنوات وكانت مباراة متقاربة، وأتوقع مباراة صعبة ومستوى مغلقاً، لاعبونا معتادون على لعب مباريات كبيرة ومهمة.