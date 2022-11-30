الحارس تشيزني بطل مواجهة السعودية حيث دافع عن مرماه ببسالة

نأمل أن يقاتل منتخبنا للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه

البطولة فرصة مواتية لاكتشاف قطر بشكل خاص والوطن العربي والمنطقة بصفة عامة



أجرى الحوار: أسامة دياب



أكد السفير الپولندي لدى الكويت بافيل ليهوفيتش أن تنظيم كأس العالم في دولة عربية يعتبر إنجازا هائلا، موضحا أن الدوحة استعدت بشكل جيد لهذه البطولة، ولفت إلى أن كأس العالم في نسخته الحالية فرصة مواتية للناس من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف قطر بشكل خاص والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.



وأشار ليهوفيتش في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أن المنتخب الپولندي قد استعد بشكل جيد لهذه البطولة، وقدم أداء جيدا جدا خلال المباراتين السابقتين، موضحا أن مباراتهم أمام المنتخب السعودي كانت متعة حقيقية وكان بطلها حارس المرمى تشيزني الذي دافع عن مرماه ببسالة.



ولفت إلى أن لديه ثقة كاملة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، معربا عن أمله في أن يقاتل المنتخب الپولندي للوصول إلى النهائيات والفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وإلى تفاصيل الحوار:



كيف ترى كأس العالم وهي تنظم لأول مرة في دولة عربية؟



٭ إنه لأمر جيد للغاية أن تكون كأس العالم لكرة القدم قد وصلت أخيرا إلى دولة عربية. فتنظيم قطر لهذه البطولة فرصة مواتية للناس من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الدوحة بشكل خاص والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

وهذا في حد ذاته أمر جيد لكرة القدم كرياضة، وللاعبين الذين يمكنهم تجربة بيئة مختلفة، وللجماهير، المحليين والأجانب، الذين يمكنهم تجربة المشاعر الرياضية الحقيقية في الساحات، وللبلد المنظم، لاختبار قدراته في استضافة الأحداث الكبرى من النواحي اللوجستية والإسكان والنقل والأمن والتنمية.



كيف تقيم استعدادات قطر لكأس العالم؟



٭ استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم تعتبر إنجازا هائلا، ولقطر الحق في أن تفخر بمثل هذا الحدث الكبير، فمن المؤكد أنه من الصعب تنظيم حدث بهذا الحجم إذا كان المستضيف بلدا صغيرا ودون خبرات سابقة.

وأتذكر استعدادات پولندا مع أوكرانيا لتنظيم كأس أوروبا عام 2012 ومقدار الاستثمار في المطارات والطرق والفنادق والملاعب في تلك الفترة لاستضافة هذا الحدث، وبالطبع هي ليست مهمة سهلة. وفي رأيي ان قطر استعدت جيدا لهذه البطولة.



كيف ترون استعدادات المنتخب الپولندي للبطولة؟ ومن هو لاعبك المفضل؟



٭ فريقنا استعد للبطولة بشكل جيد جدا، وكانت مباراتنا الثانية مع السعودية متعة حقيقية، كما أننا سعداء جدا لأن روبرت ليفاندوفسكي سجل هدفا، لكن بطل هذه المباراة كان حارس المرمى فوتشيخ تشيزني الذي دافع عن مرماه ببسالة وتصدى لركلة جزاء ومحاولات أخرى كثيرة للمنتخب السعودي.

ونحن ننتظر الآن مباراة المنتخب الأرجنتيني اليوم الذي ليس لديه خيار آخر سوى الفوز ليذهب بعيدا في البطولة، خصوصا بعد خسارتهم أمام السعودية والفوز تاليا على المكسيك، ولذلك فإنهم متحمسون للغاية للتقدم في المجموعة والوصول إلى دور الـ 16.



كيف رأيت آخر مباراتين لمنتخبكم الوطني؟



٭ لقد شاهدت المباراتين في المنزل مع عائلتي وأصدقائي، ولقد كان أداء المنتخب الپولندي جيدا، ولدينا ثقة كاملة في قدرات لاعبينا والجهاز الفني، ونأمل أن يتمكنوا كفريق من التأهل إلى دور الـ 16 والذهاب بعيدا في البطولة.



هل تتوقع أن يتمكن فريقكم الوطني من الوصول إلى نهائيات هذه النسخة؟



٭ أدعم منتخبنا الوطني من أول صافرة إلى آخر صافرة، وآمل أن يتمكن هذا الفريق من مغادرة مجموعته والتقدم إلى الدور القادم من التصفيات.



ما الفرق الأخرى التي تحب مشاهدة مبارياتها؟



٭ لقد فوجئت حقا بالطريقة التي يلعب بها المنتخب السعودي وشراسته الكبيرة، وضغطه المستمر على المرمى طوال الوقت. لذا في رأيي أن «الأخضر السعودي» أظهر حماسا كبيرا في المباراتين مع الأرجنتين وپولندا.



ما الفرق التي تتوقع أن تلعب في النهائيات؟ ومن سيفوز؟



٭ آمل حقا أن يقاتل المنتخب الپولندي من أجل الوصول إلى النهائي، وأن يفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، فقد حصدنا المركز الثالث مرتين (في السبعينيات والثمانينيات)، ولكن قد تكون هذه هي المرة الأولى التي نصل فيها إلى النهائي ونتوج باللقب.