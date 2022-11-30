أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أهمية تطبيق القانون والالتزام به من قبل الجميع وذلك لفرض الأمن في مناطق المحافظة ومحاسبة المتجاوزين.



جاء ذلك خلال استقباله لمدير أمن محافظة حولي بالوكالة العميد زياد الخطيب ومدير مباحث حولي العقيد فهد البدر في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس للاطلاع على الخطط الأمنية ومدى الجاهزية.



كما قال الأصفر إن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تأتي لمصلحة الوطن والمواطن مع ضرورة تطبيقها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أهمية التعاون بين كل المؤسسات والأفراد لمصلحة الجميع.



كما تناول اللقاء بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة عددا من القضايا والخطط المستقبلية التي من شأنها فرض الأمن والاستقرار في جميع مناطق المحافظة من اجل تقديم خدمات متميزة لراحة المواطنين والمقيمين.