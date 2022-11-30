رسخ مهرجان «رموز بورشه 2022» مكانته كواحد من أكبر فعاليات السيارات في الشرق الأوسط بعد حضور عدد كبير من الزوار لنسخة هذا العام، حيث حضر أكثر من 15000 شخص من جميع أنحاء المنطقة المهرجان، والذي استمر ليومين خلال نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها عن عدد الحضور لمهرجان العام الماضي والذي استمر ليومين وتجاوز عدد زوراه 7000 زائر.



وكان عنوان المهرجان هذا العام «رموز بورشه: عالم السفاري»، وقد تم اختيار الفكرة تماشيا مع شغف المغامرة على الطرق الوعرة لدى محبي وعشاق السيارات في منطقة الشرق الأوسط.



وأقيمت النسخة الثانية من المهرجان الشهير في منطقة «ذي سلاب» في حي دبي للتصميم خلال يومي 26 و27 نوفمبر 2022، بالقرب من منطقة وسط المدينة الرائعة.

واستضاف الموقع الذي تبلغ مساحته 31.000 قدم مربعة 1100 سيارة موزعة على خمس مناطق مختلفة تميزت كل واحدة منها بموضوع لتلبية اهتمامات الزوار ومتطلباتهم المتنوعة.



ومن المقرر أن تقام نسخة 2023 من مهرجان رموز بورشه، الذي سيحتفل بمرور 75 عاما على إطلاق سيارات بورشه الرياضية، في 18 و19 نوفمبر 2023.



وتعليقا على نجاح المهرجان الكبير، قال د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وإفريقيا: كان عدد المشاركين في مهرجان رموز بورشه هذا العام مذهلا حقا. ففي غضون عامين فقط، أصبح رموز بورشه أكبر مهرجان للسيارات في الشرق الأوسط.



وأضاف: سررنا كثيرا بروح الحماس التي شهدناها بين الزوار، وقد استمتعوا بالمواضيع المتنوعة التي تبناها المهرجان لتلبية متطلباتهم واهتماماتهم.

ولم يقتصر الاهتمام بمهرجان «رموز بورشه» على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل امتد إلى جميع أنحاء العالم، حيث حضر المهرجان العديد من السياح والصحافيين من أوروبا والقارات الأخرى، ما يشجعنا على مواصلة دعم هذه الفعالية الرائعة.



وتابع: أكد مهرجان رموز بورشه عشق منطقة الشرق الأوسط لسيارات بورشه، ما دفعنا للإعلان عن تاريخ موعد نسخة العام 2023 على الفور كي يتمكن المهتمون من تخصيص الإجازة الأسبوعية لحضور المهرجان قبل 12 شهرا من إقامته.



واختتم بقوله: يبدو أن تشكيلة السيارات الكلاسيكية والفنون وثقافة السيارات التي يقدمها مهرجان رموز بورشه لاقت إعجاب شريحة واسعة من العملاء في منطقتنا ومن معجبي بورشه.

وإضافة إلى العدد الكبير من الزوار، حضر المهرجان العديد من كبار موظفي وكلاء بورشه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. أتوجه بالشكر لجميع المشاركين في إنجاح هذا المهرجان، وعلى رأسهم وكلائنا في أبوظبي ودبي.



واستضاف المهرجان العرض الإقليمي الأول لسيارات 911 داكار و911 GT3 RS و911 سبورت كلاسيك. وحضر الفعالية العديد من أساطير السباقات مثل مارك ويبر وتيمو برنارد وجاكي إيكس، الفائز بسباق التحمل «لومان 24 ساعة» ست مرات.



واستمتع الحاضرون برحلة في أحدث طراز من سيارة كاين عبر حلبة مخصصة من الطرق الوعرة داخل منطقة المهرجان. وفي إطار احتفالات المنطقة بمرور 20 عاما على طرح سيارة كاين، تم عرض سيارة كاين من الجيل الأول والتي تم تجديدها مؤخرا.



لوحة «Safari Camel» تتحول إلى واقع في مهرجان «رموز بورشه»



شهد مهرجان «رموز بورشه» الكشف عن العرض الواقعي للوحة «Safari Camel»، العمل الفني الشهير للفنان الرقمي كريس لابروي. كان هذا العرض الواقعي واحدا من العديد من الأعمال الفنية الرائعة المعروضة في المهرجان، وأحد أكثر المعروضات استقطابا للزوار.





متحف بورشه يصل إلى دبي



وصلت أربع سيارات رياضية كلاسيكية من متحف بورشه فيشتوتغارت إلى دبي للعرض خلال مهرجان هذا العام: سيارة 959 باريس - داكار لعام 1986،وسيارة (911C5 (SC سانريمو لعام 1981،وسيارة 924GTSرالي لعام 1981 وسيارة 911SC سفاري لعام 1978.