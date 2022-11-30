قتل ٥ فلسطينيين على الاقل في حوادث منفصلة بالضفة الغربية المحتلة امس، على ما أفاد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، فيما صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شقيقين استشهدا بالقرب من مدينة رام الله، وتعرض رجل ثالث لإطلاق نار في الرأس ببلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل خلال اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.



واضافت الوزارة في بيان، إن جواد وظافر ريماوي قتلا متأثرين بجروحهما في الحوض والصدر بعد استهدافهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية «كفر عين» شمال غرب مدينة رام الله.



وأوضح البيان أن الشقيقين جواد (21 عاما) وظافر (22 عاما) وصلا مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى «سلفيت» الحكومي صباح امس، حيث حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياتهما إلا أنهما فارقا الحياة.



وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الشقيقين ريماوي قتلا إثر إصابتهما خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش عقب اقتحامها القرية.



كما قتل شاب يدعى مفيد اخليل متأثرا بإصابته بجروح خطيرة أصيب بها من قبل قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة «بيت أمر» شمال مدينة الخليل بحسب وزارة الصحة.



وقالت الوزارة في بيان منفصل إن الشاب اخليل وصل إلى مستشفى «الأهلي» بالخليل مصابا بالرصاص الحي في الرأس، وجرت محاولات لإنعاشه لكنه توفي متأثرا بإصابته.



وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أن جندية أصيبت بجروح متوسطة بعد أن صدمتها سيارة في هجوم دهس في مستوطنة كوخاف يعقوب بالقرب من رام الله.

وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المهاجم الفلسطيني المشتبه به، والذي أعلن طبيب في مستشفى بالقدس وفاته لاحقا.



وفي وقت لاحق امس أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب خامس في قرية المغير شمال شرق رام الله، «بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي»، خلال مداهمة قوات الاحتلال القرية.



وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية عقب اقتحامها البلدة، ما أسفر عن إصابة 9 شبان بجروح بينهم اخليل.