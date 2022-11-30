تحت رعاية وحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر، نظم قطاع الأبحاث الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ويأتي هذا الاجتماع وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 19 مايو 2019، حيث حضر الاجتماع القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية ومدير قطاع العلوم والتكنولوجيا د.مانع السديراوي، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا، ومدير إدارة الدعم العلمي والتقني في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.فاتن الجبشة، ومدير إدارة البحوث من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.محمد الرمضان، وعضو الهيئة الأكاديمية في جامعة الكويت والمستشار في إدارة البحوث د.ميثم صفر، بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين بالبحث العلمي، وذلك في يوم الثلاثاء 29 الجاري في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية.



وكانت بداية الاجتماع مع كلمة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر رحب فيها بالحضور، وقال إن قطاع الأبحاث يرتبط بشراكات علمية متميزة مع العديد من الجهات الخارجية، ولا شك بأن شراكته العلمية والبحثية مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تعد من أهمها وأكثرها تميزا، حيث قامت على أسس متينة من التعاون الأكاديمي والبحثي الذي امتد لسنوات طويلة.



وأكد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية ومدير قطاع العلوم والتكنولوجيا د.مانع السديراوي على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية للجهتين وتعزيز التكامل العلمي والبحثي في هذا العمل المشترك المتوقع أن يثمر مشاريع تطبيقية في مجالات علمية ذات أهمية فائقة للكويت.



وصرحت د.حنين الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات بأن الفرق البحثية يجب أن تركز في عملها على الخطة الإستراتيجية التي تتماشى مع «رؤية الكويت لعام 2035» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بتطوير المرافق وبناء القدرات والتطوير البشري وزيادة الإنتاجية.



وتطرقت د.حنين إلى كيفية مساهمة المشاريع البحثية المشتركة بين الطرفين في معالجة الجوانب المهمة من «رؤية الكويت لعام 2035»، ويتم ذلك من خلال استعادة الدور القيادي الإقليمي للكويت كمركز تجاري ومالي، وإعادة بناء هيئات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التمكين المهني والإنتاجية وتوفير بنية تحتية جديدة وتشريعات ومناخ مناسب لضمان التنمية الشاملة والمتوازنة للموارد البشرية، إلى جانب العمل على ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات.



وقدمت مدير إدارة الدعم العلمي والتقني بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وعضو اللجنة المشتركة بين جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية د.فاتن الجبشة فرق العمل التي تضم باحثين من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهم ست فرق عمل: الطاقة والبناء، والعلوم البيئية، والعلوم الحياتية، والمياه، والبترول، والاقتصاد ونظم المعلومات، وأضافت د.الجبشة أن فرق العمل المذكورة ستقوم بتقديم مقترحات علمية بحثية لمشاريع جديدة مشتركة بين الطرفين والتي تم إعدادها خلال الفترة السابقة.



الجدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تقوم على عدة بنود منها تشجيع التعاون العلمي بين جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك من خلال عقد الندوات العلمية وتنسيق لقاء سنوي يجمع الباحثين من كلا الطرفين بهدف التعرف على الخبرات البحثية وتشكيل فرق عمل تنفيذية بين الطرفين للوصول إلى أقصى مستوى من الكفاءة. بالإضافة إلى تشجيع وتنفيذ الأبحاث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك توفيرا للنفقات وتركيزا للجهود في سبيل تحقيق نتائج أفضل.