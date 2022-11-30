لم يقف فقر الحال وسوء الأوضاع الذي يعيشه المهجرون السوريون في المخيمات شمالي سورية، حائلا أمام متابعة مباريات مونديال قطر 2022.



فقد مكنتهم مبادرة قطرية من مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022» بشغف، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النازحون السوريون شمالي البلاد.



وتزامنا مع مواعيد عرض المباريات يجتمع عشاق كرة القدم بالمخيمات في خيمة كبيرة تضم شاشة كبيرة وجهاز بث سريع للمباريات، أمنتها مبادرة «يلا حيهم ارحبوا» القطرية.



مع بداية المباريات، يتوافد المتفرجون والبعض يأتي مع أطفاله لمتابعة المباريات وسط أجواء حماسية، حيث تشجع كل مجموعة فريقا معينا.



وخلال المباراة يوزع متطوعو المبادرة الضيافات والشاي على الحضور، في لفتة مكملة للمبادرة الإنسانية القطرية.



وتحدث ناصر الفلاح، أحد سكان مخيم المحمدية بريف مدينة عفرين شمالي سورية، عن معاناة محاولاتهم لمتابعة المباريات قبل المبادرة. وقال للأناضول: «كنا نعاني في متابعة المباريات عبر الإنترنت بسبب الانقطاع المتواصل في الشبكة، وحاولنا متابعتها عبر أجهزة الموبايل، لكن لم يفلح ذلك».



وأعرب الفلاح عن سعادته بإطلاق المبادرة القطرية قائلا: «المبادرة أتت في وقتها، بتنا قادرين على متابعة المباريات بدون انقطاع».



بدوره، قال النازح محمود مصطفى: «كنا نعاني من انقطاع شبكة الإنترنت أثناء متابعة المباريات، أما الآن فأصبح عندنا شاشة وقاعة خاصة لمتابعة المونديال».



وتوجه مصطفى بالشكر للقائمين على هذه المبادرة، لافتا إلى أنه يشجع منتخب قطر.



المتطوع أبو النور، قال إن المبادرة هي عرض مجاني لنقل مباريات المونديال لسكان المخيمات الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت ولا شاشات العرض المشفرة.