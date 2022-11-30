بيروت - منصور شعبان



شهد جوار مخيم برج البراجنة اشتباكات عنيفة، تخللها إطلاق قذائف صاروخية من نوع «آر بي جي»، وأدت إحداها إلى إصابة شخصين بجروح، وذلك ابتهاجا بنتائج المباراة المسائية ضمن مونديال قطر.



وأبدى مصدر فلسطيني مخاوفه من تدهور الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية، بعد توقيع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي.



وقال المصدر إن إطلاق النار حصل من حي البعلبكي من قبل عصابات مخدرات، معتبرا أن ذلك معد له لجر المخيمات إلى مشاكل، وتمنى على القوى الأمنية والجيش اللبناني والأمن الوطني الفلسطيني وكل المعنيين التدخل.



وفي الوقائع، حاول المدعو «ح.جعفر»، سرقة أحد الأشخاص السوريين عند مدخل المخيم، ما أدى الى وقوع الإشكال واستخدام الأسلحة المشار إليها.



ونتج عن الإشكال سقوط جريحين من الجنسية السورية، وتدخل الجيش لتوقيف المتورطين بإطلاق النار.



وكان المدعو (ح.جعفر) أطلق النار، قرابة منتصف ليل أول من امس، في الهواء باتجاه المخيم، خلال سهرة في منزله، وعلى الأثر رد أفراد من آل قفاص من المخيم على مصادر النيران ما تطور إلى اندلاع الاشتباكات.



وقامت «اللجنة الأمنية الفلسطينية» الخاصة بالمخيم، بضرب طوق أمني يفصل مداخل المخيم عن المنطقة التي وقع فيها الإشكال.