القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، أن المصريين بالخارج في القلب من اهتمامات الوطن، مشيرة إلى حرصها على التواصل المباشر معهم، في إطار استراتيجية متكاملة للاتصال المستدام وتلبية احتياجات المواطنين بالخارج.



وذكر بيان الوزارة امس أن ذلك جاء خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأبناء الجالية المصرية في جدة والذي امتد لنحو 7 ساعات، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.



واستعرضت ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج - الذي عقد بالقاهرة الصيف الماضي - كان فرصة ذهبية لعرض مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع لاحتياجات المواطنين بالخارج وأحلامهم وطموحاتهم.



وأضافت ان مؤتمر الكيانات أتاح أيضا الخروج بتوصيات مهمة، تتسق واستراتيجية عمل الوزارة، لخدمة المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بين تلك التوصيات كان هناك ما يتعلق بالبنوك وتوفير أوعية ادخارية للحفاظ على مدخرات العاملين بالخارج ولجان الأوراق الثبوتية وإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وهو ما عملت وزارة الهجرة على تنفيذه بشكل فوري بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية «المالية والتجارة والصناعة والزراعة والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية»، لبحث أفضل سبل وآليات التنفيذ، وكذلك الاستماع لخبرات المستثمرين المصريين بالخارج في لقائها عبر «الفيديو كونفرانس» ضم 40 خبيرا مصريا بالخارج.



ووجهت الدعوة للمستثمرين بالخارج إلى تسجيل بياناتهم بوزارة الهجرة لفتح مجال تعاون معهم في إنشاء الشركة المساهمة التي نسعى لتكون معبرة عن طموح ملايين المغتربين وبمشاركة كاملة وإدارة منهم.



وأضافت انه تم التواصل مع عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج بشأن مجالات استثمار الشركة المقرر إطلاقها للمصريين بالخارج، واختاروا الجمع بين الشركة المساهمة لأصحاب الخبرات الاستثمارية، وطرح أسهم لصغار المستثمرين من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، معبرة عن أمنيتها للوصول للمزيد من المستثمرين.



وكشفت وزيرة الهجرة عن خطة استكمال العمل مع الجهات المعنية ومطالبة كبار المستثمرين بالتواصل مع الوزارة لتضمين رؤيتهم لدعم زيادة الاستفادة للمصريين بالخارج من مدخراتهم والاستثمار فيها، مطالبة ممثلي الكيانات بالاستثمار في أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم.



وأكدت الحرص على فتح الباب أمام كل الأصوات والأفكار المصرية بالخارج بكل السبل الممكنة، مضيفة: «لذلك أحرص على التواصل المباشر عبر كل منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل المختلفة، موضحة الاهتمام بالمتابعة لما يتم طرحه للنقاش في هذه المجموعات أيضا، للتعرف على طلبات المصريين بالخارج والشكاوى والمقترحات بدون وسيط، موضحة القيام بعمل استقصاء رأي لمجموعة من المصريين بالخارج عن قضايا الاستثمار ذات الأولوية لاستثمار المصريين في الخارج، وجاءت في صدارة الاهتمامات الاستثمار العقاري يليها الثروة الحيوانية، ثم الجانب الصناعي والاستثمار في التعليم والسياحة.



في سياق متصل، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، عن طرح قطع أراض جديدة، بأماكن مميزة، بالمرحلة الثامنة التكميلية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج.



وأوضح وزير الإسكان، في بيان، أنه وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، تم تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع، امس ليتضمن قطع أراضي جديدة بنشاط مختلط/ خدمي، بمدن (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - العبور - بدر - الشروق - السادات)، وأصبح الموقع متاحا للراغبين في الحجز، اعتبارا من ظهر امس بتوقيت مصر للتسجيل والحجز.