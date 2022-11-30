بلغت نسبة المصابين بالنمط الثاني من داء السكري 10% من السوريين، 20% منهم معرضون لخطر الإصابة بالقدم السكرية، بحسب الرابطة السورية لأطباء القدم السكرية.



ونقل موقع جريدة «الوطن» الموالية عن رئيس الرابطة بلال حماد قوله إن 13 من كل ألف شخص تحت سن الـ 30 عاما، مصابون بداء السكري من النمط الأول.



ولفت حماد إلى أنه لا يوجد اختلاف بين الذكور والإناث بالإصابة بداء السكري، لكنه أشار إلى أن معظم المصابين بداء القدم السكرية هم من الأعمار الكبيرة، من سن 50 عاما وما فوق.



ومع أن معدل الإصابات بداء السكري في سورية لايزال متوسطا، بحسب حماد، إلا أن نسبة بتر القدم نتيجة داء القدم السكرية مرتفعة في البلاد، واعتبر رئيس الرابطة أن السبب في ذلك، هو إهمال المرضى وتأخرهم في مراجعة الطبيب لعدم معرفتهم أنهم يواجهون خطر بتر القدم في حال تأخروا عن العلاج.



لكن حماد اعترف كذلك، بأن النظام الصحي عاجز عن تأمين الكثير من الأدوية، وأن تكلفة العلاج باهظة الثمن في سورية، فضلا عن أن عدد الأطباء المختصين في علاج القدم السكرية والمسجلين في الرابطة لا يتجاوز 100 طبيب.



وعلى غرار اطباء الغدد والسكري، يعاني القطاع الصحي من هجرة عدد كبير من الأطباء في مختلف الاختصاصات إلى خارج البلاد، ووفقا لأرقام رسمية فقد هاجر، خلال السنوات الماضية، قرابة 40% من الأطباء المسجلين في سورية، أي نحو 12 ألف طبيب من أصل نحو 32 ألف طبيب مسجلين رسميا.