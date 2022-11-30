أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن كوريا الشمالية ستواجه «رد فعل دوليا لم يسبق له مثيل» إذا أجرت أي تجربة نووية جديدة، ودعا الصين إلى القيام بدور أكبر لردع استفزازات لدولة المارقة، بحسبما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء امس.



وقالت الوكالة إن يون أدلى بهذه التصريحات وسط مخاوف متزايدة من إمكانية قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السابعة بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة.



وتعهد يون برد «لم يسبق له مثيل» من جانب بلاده وشركائها إذا مضت كوريا الشمالية قدما في إجراء تجربة نووية، وقال «ليس من قبيل الحكمة أبدا أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة».



وفيما يتعلق باستفزازات بيونغ يانغ الصاروخية المتزايدة، قال يون إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب، بل القدرة على التأثير على سلوك كوريا الشمالية أيضا.



وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي إنه «يمكن للصين، بل ويتعين عليها، ممارسة نفوذها لمنع كوريا الشمالية من تطوير الأسلحة.. المؤكد هو أن الصين تمتلك القدرة على التأثير على كوريا الشمالية، وإنها تتحمل مسؤولية التورط في تلك العملية».



يشار إلى أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن بيونغ يانغ أطلقت 63 صاروخا باليستيا هذا العام، من بينها 10 صواريخ عابرة للقارات، وهو ما يزيد 2.5 مرة عن سجلها السنوي السابق البالغ 25 صاروخا.