سجل النجم الصاعد كودي خاكبو مرة ثالثة تواليا وقاد منتخب هولندا لبلوغ ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم بعد فوزه على منتخب الدولة المضيفة قطر 2-0 أمس على ستاد «البيت» في مدينة الخور، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.



افتتح خاكبو التسجيل منتصف الشوط الأول (26)، وعزز فرنكي دي يونغ النتيجة مطلع الشوط الثاني (49).



وكانت هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، بحاجة الى نقطة التعادل لتضمن تأهلها رسميا، بعد فوزها الصعب افتتاحا على السنغال 2-0 ثم تعادلها مع الإكوادور 1-1، فيما كانت قطر، بطلة آسيا والمشاركة للمرة الأولى، قد فقدت آمالها رسميا بالتأهل بعد سقوطها افتتاحا أمام الاكوادور 0-2 ثم السنغال بطلة أفريقيا 1-3.



ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط بفارق نقطة عن السنغال التي عوضت بدايتها البطيئة من دون هدافها المصاب ساديو ماني، وحققت فوزها الثاني تواليا على حساب الإكوادور 2-1 على ستاد خليفة.



وسيطرت هولندا نسبيا على الشوط الأول من دون خطورة كبيرة، فيما حاول القطريون التخلي عن خجلهم بانطلاقات سريعة على الجناحين دون النجاح في إيصال الكرة للمهاجم المعز علي.



وبعد تمريرات ثلاثية جميلة وصلت الكرة إلى خاكبو الذي مر من عاصم مادبو وأطلق تسديدة قوية أرضية من حافة المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى برشم (26)، ليفتتح التسجيل في مباريات «الطواحين» الثلاث حتى الآن.



وحسمت هولندا المواجهة بواسطة دي يونغ، الذي ضاعف النتيجة لـ «الطواحين» (50)، وجاءت آخر محاولات التسجيل لهولندا بتسديدة لستيفن بيرخهوس، لكنها ارتدت من العارضة (90+2).



هولندا وقطر في سطور



٭ المباراة: هولندا - قطر (2-0).



٭ الملعب: ستاد البيت.



٭ الجمهور: 66784 متفرجا.



٭ المجموعة الأولى - الدور الأول (الجولة الثالثة الأخيرة).



٭ الحكم: الغامبي باكاري غاساما.



٭ الهدفان: هولندا: كودي خاكبو (26)، فرنكي دي يونغ (50).



٭ الإنذارات: هولندا: نايثن أكيه (52).



التشكيلتان



٭ هولندا (المدرب: لويس فان غال): أندريس نوبرت، يوريين تيمبر، فيرجيل فان دايك، نايثن أكيه، ديفي كلاسن (ستيفن بريخهوس 66)، مارتن دي رون (تون كوبماينرس 82)، دالي بليند، فرنكي دي يونغ (كينيث تايلور 86)، دنزل دامفريس، كودي خاكبو (فاوت فيخهورست 82)، وممفيس ديباي (فنسنت يانسن 66).



٭ قطر (المدرب: الإسباني فيليكس سانشيس): مشعل برشم، عبدالكريم حسن، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، اسماعيل محمد (مصعب خضر 85)، همام أحمد، عبدالعزيز حاتم (أحمد علاء الدين 85)، حسن الهيدوس (علي أسد 64)، عاصم مادبو (كريم بوضياف 64)، أكرم عفيف، المعز علي (محمد مونتاري 64).