أكد مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز، ان «العنابي» لعب أمام فريق قوي ومرشح للذهاب بعيدا في البطولة، مضيفا انها «مباراة صعبة وكانت الأخيرة لنا، لذا أشكر الجماهير التي استمتعت بمباراة في كأس العالم».



وأوضح أن «لمنتخب قطر خطة طويلة الأمد لا تعتمد علي. يجب أن نرتاح لأيام إذا سمحتم لنا. الشبان سيتابعون العمل ويحاولون التأهل للبطولات المقبلة».



وعن مستقبله بعد التعرض لثلاث هزائم في المونديال، قال «جئنا هنا للمنافسة، وسنحاول استخلاص العبر. لم أقرر بعد فيما يتعلق بمستقبلي، ولم نفكر بعد في أمور محددة».



وعن توديع البطولة من دون أي نقطة، قال «كان هدفنا التنافس ولم نحدد هدفا لبلوغ ثمن النهائي أو ربع النهائي مثلا. لعبنا مباراتين جيدتين ضد السنغال وهولندا».



من جهة آخرى، قال المدير الفني لمنتخب هولندا لويس فان غال، إن المرحة التالية هي الأهم في البطولة ويمكن أن نبدأ بشعور إيجابي، مضيفا «نحن متصدرون، وعلى الأرجح سنلعب مع الوصيف الذي قد يكون أميركا أو إيران».



وعن المنتخب الذي يفضله في ثمن النهائي، قال «لم أشاهدهم بعد بصراحة. شاهدت تقارير بسيطة وإعادات. لم أشاهد إيران نهائيا، لذا لا يمكنني إعطاء رأيي حيال ذلك».













