الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي



أشاد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بشغف الشباب السعودي والمهارات والمعرفة التي اكتسبوها خلال مونديال قطر 2022، مثمنا جهودهم في تمثيل السعودية وكفاءتهم أمام المشجعين من شتى أنحاء العالم.



جاء ذلك خلال لقائه في منطقة البيت السعودي التفاعلية بكورنيش الدوحة بعدد من المتطوعين والمتطوعات من السعودية، المختارين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتنظيم فعاليات ومباريات مونديال قطر، بالتعاون مع برنامج تبادل المعرفة والتطوع التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم.



وقامت «الأنباء» بجولة داخل البيت السعودي الذي يحتوي على متحف «الصقور الخضر» لتوثيق أهداف اللاعبين السعوديين التاريخية، عبر لقطات فيديو تعرض أمام مشجعي بطولة كأس العالم، وتأتي هذه الفعالية لاستحضار أحداث رياضية مؤثرة وعالقة في ذاكرة السعوديين، منها لقطات فيديو لأهداف الأخضر السعودي في كأس العالم ونهائيات كأس آسيا.



ويعرف المتحف بأسماء أساطير الكرة السعودية، واللاعبين الذين تركوا بصمة في سجل الذهب، سواء حققوا كأس آسيا أو قادوا المنتخب السعودي خلال مشاركاته الست في بطولات كأس العالم.



ويمكن المتحف المشجعين من التقاط صورة افتراضية مع المنتخب السعودي المشارك في مونديال قطر، ويعرض أزياء «الصقور الخضر» في مشاركاتهم في المونديال ونهائيات كأس آسيا، وكرات القدم، والتي تمكن فيها المنتخب السعودي من الفوز بكأس آسيا للأعوام 1984 و1988 و1996.



ويستقبل المتحف في البيت السعودي زواره يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 من منتصف الليل، مقدما لهم أكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، تستعرض الثقافة والفنون السعودية، وتعرف بالفلكلور والتراث، بالإضافة إلى إبراز تفوق القطاع الرياضي السعودي وقدرة المملكة ببنيتها التحتية المتقدمة على استضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية.