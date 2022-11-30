قلل برونو فرنانديز من أهمية تسجيله هدفي الفوز للمنتخب البرتغالي أمام نظيره منتخب أوروغواي 2-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022 ليصعد ببلاده إلى دور الستة عشر لكأس العالم.



وفي البداية، تم احتساب الهدف الأول للبرتغال لصالح كريستيانو رونالدو، حيث بدا وأنه ارتقى برأسه لعرضية فرنانديز وأسكن الكرة الشباك، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتسب الهدف لصالح فرنانديز في نهاية المطاف.



وقال فرنانديز: «لا أعتقد أن الأمر مهم حقا من يسجل في هذه اللحظة، شعرت حينها بأن كريستيانو لمس الكرة، كنت أمرر الكرة له».



وأضاف: «ولكن ما يهم حقا هو أننا تمكنا من العبور للدور التالي بعد فوز مهم للغاية أمام منافس قوي».



وأشار: «من المهم أن نتصدر المجموعة الثامنة بالفوز في المباراة التالية، ما سيمكنا من الخروج من دور المجموعات بثلاثة انتصارات، وهو ما نريده».



وقال: «سنواجه فريقا في قمة التنظيم، يتمثل في منتخب كوريا الجنوبية، هدفنا هو التفكير في مباراة تلو الأخرى، والفوز بكل مبارياتنا في دور المجموعات، لا يزال أمامنا مباراة».



وأكد: «علينا أن نبذل قصارى جهدنا لأننا نريد الفوز في جميع المباريات».