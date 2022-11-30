ألهمت الانتصارات التي حققتها المنتخبات العربية في كأس العالم مشجعيها، مما جلب إحساسا نادرا بالتفاؤل والوحدة بين الجماهير من الخليج إلى المحيط الأطلسي.



وحققت السعودية أول مفاجأة في البطولة بفوزها 2-1 على الأرجنتين الفائزة بكأس العالم مرتين، ثم تغلب المغرب على بلجيكا صاحبة المركز الثاني في التصنيف العالمي، وحظي الفريقان بدعم غالبية الجماهير في المباراتين في قطر.



ومع تبقي مباراة واحدة لكل منهما، ينافس الفريقان بقوة على التأهل إلى الدور الثاني، وهي المرة الأولى التي قد تتأهل فيها دولتان عربيتان إلى هذه المرحلة.



وأوجدت هذه الفرصة لصنع التاريخ شعورا بالتضامن بين المشجعين العرب في الدوحة.



وجاء محمد المنصوري من إسبانيا لمشاهدة فوز المغرب 2-0 على بلجيكا.



وقال «لما تلعب السعودية أنا سعودي ولما يلعب المغرب تحس الجماهير العربية كلها مغاربة وأشعر كما لو أن المغرب والسعودية يلعبان على أرضهما في قطر، وهو أمر ربما ساعدهما في الوصول إلى آفاق جديدة.



وقال المشجع السعودي خالد العصيمي «كرة القدم توحد الشعوب. إحنا بمجرد أن نحضر هنا نحصل على مشجعين من كل الجنسيات العربية والخليجية وكلهم يدعمون المنتخب الذي يلعب».



وقال المشجع المغربي كريم العزي إن النتائج أظهرت أن العرب «أمة واحدة والرياضة تصلح ما تفسده السياسة.. نحن إخوة».