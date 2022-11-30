خطف شبيه النجم البرازيلي نيمار، الأنظار في مدرجات مباراة السامبا أمام سويسرا التي أقيمت على ملعب 974، حيث التقطت الكاميرات التلفزيونية الشاب إيغون أوليفر شبيه نيمار في المدرجات والجماهير تحاول التصوير معه اعتقادا منها أنه اللاعب البرازيلي.



أوليفر ظهر بملابس المنتخب البرازيلي ونظارات وقبعة تماما مثل نيمار، لكنه اعترف بأنه لم يكن لديه أي اهتمام بمتابعة كرة القدم، ولم يكن يعرف من هو نيمار، حتى أن بعض الأشخاص طلبوا التقاط الصور معه فأعجبه الأمر، كما أنه التقى النجم البرازيلي الذي تفاجأ بمدى التشابه بينهما.



وحرص شبيه نيمار على الظهور بشوارع الدوحة وسوق واقف خلال الأيام الماضية.